Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве

В Кишинёве неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры. Об этом РИА "Новости" рассказали в представительстве Россотрудничества.

Ранее Лайф рассказывал, что в Лондоне активисты выкрасили в цвета украинского флага дорогу перед российским посольством. Вскоре все они были задержаны.