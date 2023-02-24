Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве
Фасад облитого краской здания Российского центра науки и культуры в Кишинёве. Фото © VK / sputnik_rus
В Кишинёве неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры. Об этом РИА "Новости" рассказали в представительстве Россотрудничества.
"Совершён противоправный акт. Фасад здания облит красной краской. Впервые сталкиваемся с таким актом вандализма", — заявил собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что в Лондоне активисты выкрасили в цвета украинского флага дорогу перед российским посольством. Вскоре все они были задержаны.