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24 февраля, 09:02

Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишинёве

<p>Фасад облитого краской здания Российского центра науки и культуры в Кишинёве. Фото © <a href="https://vk.com/sputnik_rus?w=wall-211144754_232126" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / sputnik_rus</a></p>

Фасад облитого краской здания Российского центра науки и культуры в Кишинёве. Фото © VK / sputnik_rus

В Кишинёве неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры. Об этом РИА "Новости" рассказали в представительстве Россотрудничества.

"Совершён противоправный акт. Фасад здания облит красной краской. Впервые сталкиваемся с таким актом вандализма", — заявил собеседник агентства.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Лондоне активисты выкрасили в цвета украинского флага дорогу перед российским посольством. Вскоре все они были задержаны.

Артур Белкин
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