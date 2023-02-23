В Лондоне задержали активистов, обливших сине-жёлтой краской дорогу перед Посольством РФ
В Лондоне правоохранители задержали четырёх человек после того, как они выкрасили в цвета украинского флага дорогу перед российским посольством. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Активисты выкрашивают в цвета флага Украины дорогу перед Посольством РФ. Видео © Twitter / ByDonkeys
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как укроактивисты залили проезжую часть краской в цвет флага Незалежной, а затем закрасили швабрами дорожное полотно так, что автомобили в одном направлении двигаются по жёлтой полосе, а в противоположном — по синей. Акция была приурочена к годовщине начала российской СВО на Украине, которая приходится на 24 февраля. По данным британских журналистов, нарушители испачкали около 500 квадратных метров автодороги.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине завели дело на депутата из-за карты Закарпатья в цветах флага Венгрии. Юдиту Петеи будут судить за "посягательство на территориальную целостность Незалежной", ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Кадр из видео Twitter / ByDonkeys