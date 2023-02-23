В Лондоне задержали активистов, обливших сине-жёлтой краской дорогу перед Посольством РФ

В Лондоне правоохранители задержали четырёх человек после того, как они выкрасили в цвета украинского флага дорогу перед российским посольством. Об этом сообщает телеканал Sky News .

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как укроактивисты залили проезжую часть краской в цвет флага Незалежной, а затем закрасили швабрами дорожное полотно так, что автомобили в одном направлении двигаются по жёлтой полосе, а в противоположном — по синей. Акция была приурочена к годовщине начала российской СВО на Украине, которая приходится на 24 февраля. По данным британских журналистов, нарушители испачкали около 500 квадратных метров автодороги.