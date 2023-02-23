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23 февраля, 13:21

В Лондоне задержали активистов, обливших сине-жёлтой краской дорогу перед Посольством РФ

В Лондоне правоохранители задержали четырёх человек после того, как они выкрасили в цвета украинского флага дорогу перед российским посольством. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Активисты выкрашивают в цвета флага Украины дорогу перед Посольством РФ. Видео © Twitter / ByDonkeys

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как укроактивисты залили проезжую часть краской в цвет флага Незалежной, а затем закрасили швабрами дорожное полотно так, что автомобили в одном направлении двигаются по жёлтой полосе, а в противоположном — по синей. Акция была приурочена к годовщине начала российской СВО на Украине, которая приходится на 24 февраля. По данным британских журналистов, нарушители испачкали около 500 квадратных метров автодороги.

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине завели дело на депутата из-за карты Закарпатья в цветах флага Венгрии. Юдиту Петеи будут судить за "посягательство на территориальную целостность Незалежной", ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Обложка ©

Кадр из видео Twitter / ByDonkeys

Наталья Исакова
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