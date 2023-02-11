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11 февраля, 16:51

На Украине завели дело на депутата Петеи из-за карты Закарпатья в цветах флага Венгрии

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении депутата Закарпатского областного совета Юдиты Петеи, которая разместила в соцсетях карту региона в цветах флага Венгрии. Об этом сообщает издание "Страна".

По данным СМИ, дело открыто по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. При этом досудебным расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ).

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Лайф напоминает, что Петеи опубликовала скандальный пост в конце января. Спустя некоторое время фото было удалено, но журналисты успели заметить его и подняли шум.

Обложка ©

Shutterstock / Sergey Kamshylin

Никита Осипов
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