На Украине завели дело на депутата Петеи из-за карты Закарпатья в цветах флага Венгрии

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении депутата Закарпатского областного совета Юдиты Петеи, которая разместила в соцсетях карту региона в цветах флага Венгрии. Об этом сообщает издание "Страна".

По данным СМИ, дело открыто по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Наказание по ней предусматривает до 10 лет лишения свободы. При этом досудебным расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины (СБУ).