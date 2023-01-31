Глава МИД Венгрии Сийярто: Киев сокращает права закарпатских венгров начиная с 2015 года

Украина сокращает права этнических венгров в Закарпатской области начиная ещё с 2015 года. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Министр отметил, что Будапешт всегда стремился к хорошим отношениям с Незалежной и в первую очередь из-за заботы о живущих в стране 150 тысячах венгров. Однако Киев никогда не сотрудничал с европейским государством.