Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Киев в "жёсткой мобилизации" закарпатских венгров
Будапешт обвинил Киев в "жёсткой мобилизации" венгров, которые проживают в Закарпатской области Украины. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это является ещё одной причиной, почему власти страны настаивают на необходимости начать мирные переговоры.
"Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жёстким образом это порой происходит. Из них многие погибают", — сказал Сийярто журналистам.
Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады. Кроме того, как утверждает издание Metropol, в сотнях метров от границы с Венгрией в рефрижераторном вагоне неделями хранятся тела украинских военных, о гибели которых не сообщают родственникам.
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