Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Киев в "жёсткой мобилизации" закарпатских венгров

Будапешт обвинил Киев в "жёсткой мобилизации" венгров, которые проживают в Закарпатской области Украины. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это является ещё одной причиной, почему власти страны настаивают на необходимости начать мирные переговоры.

"Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жёстким образом это порой происходит. Из них многие погибают", — сказал Сийярто журналистам.