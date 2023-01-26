Сын премьера Японии разъезжал по магазинам на служебных авто во время командировки в Европе
Daily Shincho: Сын премьера Японии Кисиды попал в скандал из-за служебных машин
Старший сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро угодил в громкий скандал из-за того, что в заграничных поездках использовал служебные автомобили для посещения достопримечательностей. Об этом пишет Daily Shincho.
Как выяснило издание, 32-летний Сётаро Кисида, который работает личным секретарём премьера по политическим вопросам, во время визитов в Париж и Лондон брал служебные автомобили и уезжал в известные туристические места. В их числе Биг-Бен, Букингемский дворец и даже один из крупнейших универмагов мира — Harrods. Во французской столице он и вовсе заявил, что "будет обедать в бистро".
"Это стало острой темой, что поведение Сётаро, который сопровождал (премьер-министра Кисиду. — Прим. Лайфа), уж слишком походило на экскурсионную поездку", — заметил один из источников, знакомых с ситуацией.
Ранее Лайф рассказывал, что одну из картин сына президента США Джо Байдена — Хантера Байдена — оценили в $225 тысяч, и на неё даже нашлись покупатели.