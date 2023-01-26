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26 января, 15:01

Сын премьера Японии разъезжал по магазинам на служебных авто во время командировки в Европе

Daily Shincho: Сын премьера Японии Кисиды попал в скандал из-за служебных машин

Старший сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды Сётаро угодил в громкий скандал из-за того, что в заграничных поездках использовал служебные автомобили для посещения достопримечательностей. Об этом пишет Daily Shincho.

Как выяснило издание, 32-летний Сётаро Кисида, который работает личным секретарём премьера по политическим вопросам, во время визитов в Париж и Лондон брал служебные автомобили и уезжал в известные туристические места. В их числе Биг-Бен, Букингемский дворец и даже один из крупнейших универмагов мира — Harrods. Во французской столице он и вовсе заявил, что "будет обедать в бистро".

"Это стало острой темой, что поведение Сётаро, который сопровождал (премьер-министра Кисиду. — Прим. Лайфа), уж слишком походило на экскурсионную поездку", — заметил один из источников, знакомых с ситуацией.

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nhk.or.jp

Артур Белкин

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