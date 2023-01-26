Собаки оказались способны распознавать скрытые намерения человека

Учёные из Венского университета ветеринарной медицины и Университета прикладных наук HAS в Нидерландах в ходе исследования выяснили, что собаки в некоторых обстоятельствах могут распознать скрытые намерения человека. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Эксперимент с собаками. Фото © Proceedings of the Royal Society B / Thomas Suchanek

В исследовании приняли участие 48 домашних собак разных пород, из которых 31 самка, а 17 — самцов, их средний возраст составил шесть с половиной лет. Хвостатых и учёных разделял барьер — прозрачная панель из поликарбоната с небольшими отверстиями. Как видно на картинке, в распоряжении собак было большое помещение, а человек находился внутри деревянной рамы. Каждый хвостатый прошёл по четыре испытания с тремя разными условиями.

В ходе эксперимента учёный подносил лакомство к отверстию, делая вид, что как будто хочет угостить животное. И первое условие заключалось в том, что незнакомец быстро убирал еду, дразня собаку, во втором — он якобы случайно ронял лакомство, поднося его к отверстию. А вот в третьем случае дополнительная панель перекрывала отверстия.

Так, при первом эксперименте собаки отходили подальше, садились или ложились, во втором — смотрели в глаза незнакомца, виляли хвостом и оставались поблизости. При третьем условии животные подходили к учёному со стороны сетки, чтобы человек просунул лакомство туда.

"Наши результаты показывают, что собаки действовали так, будто они понимали определённые намерения человека. Из этого, однако, не следует, что они представляют человеческие намерения, но эти питомцы различают сходные действия, связанные с разными намерениями", — указывается в статье.