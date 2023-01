Собаки оказались способны распознавать скрытые намерения человека

Учёные из Венского университета ветеринарной медицины и Университета прикладных наук HAS в Нидерландах в ходе исследования выяснили, что собаки в некоторых обстоятельствах могут распознать скрытые намерения человека. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.