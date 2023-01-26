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26 января, 14:41

Карраскаль рассказал, как успокоил близких в Колумбии, которые стали переживать из-за СВО

Карраскаль признался, что призывал родственников не верить в новости о России по телевизору

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что родственники из Колумбии переживают за него из-за спецоперации РФ на Украине. По его словам, они видят всю ситуацию "крайне сложной и запутанной".

"Несколько членов моей семьи, например бабушка, тоже начали паниковать, запутались. Я ей объяснил, что всё, что говорят по телевизору, — враньё. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю всё, чтобы близкие не волновались", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

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Лайф писал, что российский вратарь Никита Хайкин перешёл в английский "Бристоль Сити". Это стало возможным после того, как истёк его контракт с норвежским "Будё-Глимт".

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pfc-cska.com

Матвей Константинов

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