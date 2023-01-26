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25 января, 22:44

Российский вратарь Хайкин до конца сезона перешёл в "Бристоль Сити"

Российский 27-летний вратарь Никита Хайкин перешёл в английский ФК "Бристоль Сити", который выступает во втором по силе дивизионе английского футбола — Чемпионшипе. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Переход стал возможен после того, как истёк контракт футболиста с норвежским "Будё-Глимт".

Соглашение рассчитано до конца этого сезона. Правда, спортсмену ещё нужно получить разрешение на работу в Великобритании.

"Я с нетерпением жду возможности бросить себе вызов и присоединиться к очень конкурентоспособной лиге. Я хочу выложиться на все 100 процентов и сделать всё возможное для "Бристоль Сити", — заявил Хайкин в разговоре с представителями ФК.

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Bcfc.co.uk

Анатолий Симоненко
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