Глава ОКР отреагировал на заявление МОК о возможном допуске россиян к турнирам

Олимпийский комитет России (ОКР) не согласен с условиями, которые ставят для возвращения российских спортсменов на международные турниры. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков, комментируя новую информацию от Международного олимпийского комитета.

Он отметил, что, по сути, МОК попытался сегодня исправить ошибку, которая уже нанесла большой ущерб всему международному спорту. Однако российская сторона по-прежнему не согласна с любыми ограничениями, требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности спортсменов из РФ и вновь предлагаются Москве как условие по возвращению в международный спорт.

"С нашей стороны будет сделана соответствующая юридическая оценка тезисам, которые изложены в сегодняшней информации. Отталкиваясь от правовой экспертизы, будем выстраивать дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями. Приоритет для нас прежний — обеспечение прав и интересов наших спортсменов. На равных, без дискриминации", — подчеркнул глава ОКР в своём Telegram-канале.