Украинские фигуристы предложили репортёрам говорить по-русски на чемпионате Европы

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта предложили журналистам пообщаться на русском языке после выступления на чемпионате Европы. Турнир проходит в финском Эспоо, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

"Можете говорить на английском, украинском, русском языке — как вам будет удобно", — сказал Хобта в разговоре с репортёрами.

Впрочем, журналисты приняли решение говорить на английском языке, чтобы разговор был понятен всем. Отметим, что Серова и Хобта являются уроженцами Киева. Пара впервые в карьере выступила на чемпионате Европы. По итогам короткой программы они заработали 47,53 балла, заняв седьмое место из десяти.