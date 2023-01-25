"Фиброз на всю жизнь": Врач оценила шансы Романа Костомарова восстановиться после ЭКМО
Врач Мескина оценила шансы Романа Костомарова восстановиться после ЭКМО
Врач-иммунолог Елена Мескина оценила шансы знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова на восстановление после болезни, в ходе которой его подключали к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Слова специалиста приводит издание "Вечерняя Москва".
Тот факт, что спортсмен был на ЭКМО, уже говорит о том, что он находился в тяжелейшем состоянии. В связи с этим, по словам медика, период восстановления может занять до полугода. При этом фиброз лёгких, полученный в ходе болезни, увы, но останется с Костомаровым теперь на всю жизнь.
"К сожалению, фиброз останется на всю жизнь. Конечно, многое зависит от самого пациента, от степени поражения лёгких, от тех сопутствующих заболеваний, которые у него имеются", — пояснила Мескина.
Она также добавила, что лёгкие Костомарова не смогут вернуться к исходному состоянию даже при самом дорогостоящем лечении. Как ни крути, но после такой опасной болезни у фигуриста будут трудности с дыханием.
Напомним, что 45-летний Костомаров был доставлен в реанимацию с пневмонией 10 января. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позже выяснилось, что у фигуриста выявили двусторонний гидроторакс. Положительную динамику в состоянии спортсмена врачи начали отмечать 17 января, а 24 января сообщалось, что олимпийский чемпион начинает приходить в себя.
ТАСС / Вадим Тараканов