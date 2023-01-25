"Фиброз на всю жизнь": Врач оценила шансы Романа Костомарова восстановиться после ЭКМО

Врач-иммунолог Елена Мескина оценила шансы знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова на восстановление после болезни, в ходе которой его подключали к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Слова специалиста приводит издание "Вечерняя Москва".

Тот факт, что спортсмен был на ЭКМО, уже говорит о том, что он находился в тяжелейшем состоянии. В связи с этим, по словам медика, период восстановления может занять до полугода. При этом фиброз лёгких, полученный в ходе болезни, увы, но останется с Костомаровым теперь на всю жизнь.

"К сожалению, фиброз останется на всю жизнь. Конечно, многое зависит от самого пациента, от степени поражения лёгких, от тех сопутствующих заболеваний, которые у него имеются", — пояснила Мескина.