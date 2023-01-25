Россиянам в Турции стало сложнее получить туристический ВНЖ

Турецкие власти серьёзным образом ужесточили проверки заявок от россиян на получение краткосрочного вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает в среду телеканал Haberturk. Теперь иностранцам придётся доказать своё постоянное пребывание в стране, а раньше таких условий не было.

Кратковременный или туристический вид на жительство даёт право находиться в Турции до года, свободно пересекая границы. Без него пребывание граждан России ограничено сроками туристической визы: всего — 90 дней в течение полугода, при этом в стране можно находиться лишь 60 дней подряд, после чего нужно выехать и въехать в Турцию снова. ВНЖ даёт его обладателю определённые права: при его наличии можно открывать счёт в турецком банке или же устраивать ребёнка в местную школу.

По данным телеканала, нововведение направлено на то, чтобы предотвратить случаи получения вида на жительство "не по назначению". Местные власти уточнили, что иностранец, который приезжает в Турцию, чтобы получить образование, воссоединиться с семьёй, принять участие в научных исследованиях, приобрести недвижимость или создать свой бизнес, по-прежнему может подать заявку на соответствующий тип проживания, но по каждому заявлению потребуются доказательства, а окончательное решение выносится по результатам проведённых экспертиз.