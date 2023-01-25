Россиянам в Турции стало сложнее получить туристический ВНЖ
Власти Турции ужесточили проверки заявок россиян на получение кратковременного вида на жительство
Турецкие власти серьёзным образом ужесточили проверки заявок от россиян на получение краткосрочного вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает в среду телеканал Haberturk. Теперь иностранцам придётся доказать своё постоянное пребывание в стране, а раньше таких условий не было.
Кратковременный или туристический вид на жительство даёт право находиться в Турции до года, свободно пересекая границы. Без него пребывание граждан России ограничено сроками туристической визы: всего — 90 дней в течение полугода, при этом в стране можно находиться лишь 60 дней подряд, после чего нужно выехать и въехать в Турцию снова. ВНЖ даёт его обладателю определённые права: при его наличии можно открывать счёт в турецком банке или же устраивать ребёнка в местную школу.
По данным телеканала, нововведение направлено на то, чтобы предотвратить случаи получения вида на жительство "не по назначению". Местные власти уточнили, что иностранец, который приезжает в Турцию, чтобы получить образование, воссоединиться с семьёй, принять участие в научных исследованиях, приобрести недвижимость или создать свой бизнес, по-прежнему может подать заявку на соответствующий тип проживания, но по каждому заявлению потребуются доказательства, а окончательное решение выносится по результатам проведённых экспертиз.
Ранее стало известно, что у россиян возникли проблемы с открытием карт в Турции. Местные банки не справляются из-за наплыва приезжих, поэтому выставляют дополнительные требования при обслуживании клиентов, чтобы сократить поток.
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