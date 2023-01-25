После начала специальной военной операции тысячи российских студентов, которые обучались в других странах, решили вернуться на родину из-за притеснений и казусов, с которыми сталкивались. Об этом в эфире шоу "Дайте сказать!" рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он также отметил, что сейчас в России обучается 400 тысяч студентов из других стран.

Глава Минобрнауки Фальков: тысячи обучавшихся за рубежом российских студентов вернулись в РФ. Видео © LIFE

"Первое, с чем мы столкнулись, это как раз не релокация и, как вы назвали, бегство, а как раз приезд сюда студентов из-за рубежа. Потому что, первое, это такая ситуация, причём массовая достаточно, когда обучающиеся студенты из России, к нам пошли обращения от родителей, от самих студентов, начались самые разные жизненные ситуации, притеснения там, разного рода казусы: житейские, простые, бытовые. Но так или иначе стало некомфортно. И это не один-два, десять человек, это сотни и даже тысячи. Мы договорились тогда с ведущими вузами, организовали большую работу по поводу того, чтобы тем, кому комфортно, приехали сюда", — отметил Фальков.

Он также заметил, что академическая мобильность, когда студенты, аспиранты или преподаватели на время выезжают из своих стран с какими-либо целями или же для подготовки исследования, является нормой. Данная ситуация является необходимостью, тем более что Россия долгие годы развивала приезд иностранных преподавателей и студентов, которых в нашей стране сейчас насчитывается 400 тысяч.

В новом выпуске шоу Фальков также оценил международную науку в данный момент, раскрыл, чем привлечь учёных в Россию, и рассказал о профессиях будущего. Полный ролик смотрите по ссылке.