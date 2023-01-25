Лайф узнал о пострадавшем в результате стрельбы в Махачкале
В результате стрельбы в Махачкале ранен один человек
Место стрельбы в Махачкале. Фото © LIFE
В результате стрельбы в Махачкале, после которой полиция объявила план "Перехват", пострадал один человек. По данным источника Лайфа, 34-летнего мужчину увезли в больницу с огнестрельным ранением груди.
Место стрельбы в Махачкале. Фото © LIFE
Также, по нашим данным, стрельба произошла в результате конфликта. Владелец дробовика может передвигаться на Toyota Land Cruiser Prado.
Сейчас на месте происшествия находится полиция, видео работы правоохранителей оказалось в распоряжении Лайфа.
Полиция на месте стрельбы в Махачкале. Видео © LIFE
Напомним, ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Махачкале объявлен план "Перехват" из-за неизвестного мужчины с дробовиком, который направлял оружие на прохожих и стрелял в воздух. Инцидент произошёл около 15:10 на проспекте Расула Гамзатова.