Лайф узнал о пострадавшем в результате стрельбы в Махачкале

В результате стрельбы в Махачкале, после которой полиция объявила план "Перехват", пострадал один человек. По данным источника Лайфа, 34-летнего мужчину увезли в больницу с огнестрельным ранением груди.

Место стрельбы в Махачкале. Фото © LIFE

Также, по нашим данным, стрельба произошла в результате конфликта. Владелец дробовика может передвигаться на Toyota Land Cruiser Prado.

Сейчас на месте происшествия находится полиция, видео работы правоохранителей оказалось в распоряжении Лайфа.

Полиция на месте стрельбы в Махачкале. Видео © LIFE