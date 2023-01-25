Шольц категорически исключил две вещи, говоря о ситуации на Украине
Канцлер ФРГ Шольц назвал неактуальным вопрос о бесполётной зоне над Украиной и участии НАТО в конфликте
Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически исключил как создание бесполётной зоны над Украиной, так и отправку туда войск Североатлантического альянса. Об этом политик заявил, выступая в среду в Бундестаге.
Он подчеркнул, что позиция НАТО с начала украинских событий не изменилась — альянс якобы "ни в коем случае" не станет стороной конфликта.
"По вопросу бесполётной зоны ничего не поменялось и не поменяется. Наземные войска мы тоже не будем отправлять ни в коем случае. Это наша позиция, на которую все могут положиться", — резюмировал Шольц.
Ранее о том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же и сообщил, что Берлин в ближайшее время примет решение по передаче Киеву танков Leopard. В последние дни западные партнёры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот поставил боевые машины на Украину, теперь, по всей видимости, решение принято.
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