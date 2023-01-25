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Опубликовано 25 января 2023, 13:23
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Шольц категорически исключил две вещи, говоря о ситуации на Украине

Канцлер ФРГ Шольц назвал неактуальным вопрос о бесполётной зоне над Украиной и участии НАТО в конфликте

Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически исключил как создание бесполётной зоны над Украиной, так и отправку туда войск Североатлантического альянса. Об этом политик заявил, выступая в среду в Бундестаге.

Он подчеркнул, что позиция НАТО с начала украинских событий не изменилась — альянс якобы "ни в коем случае" не станет стороной конфликта.

"По вопросу бесполётной зоны ничего не поменялось и не поменяется. Наземные войска мы тоже не будем отправлять ни в коем случае. Это наша позиция, на которую все могут положиться", — резюмировал Шольц.

Шольц всё-таки согласился отправить Киеву танки Leopard
Шольц всё-таки согласился отправить Киеву танки Leopard

Ранее о том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же и сообщил, что Берлин в ближайшее время примет решение по передаче Киеву танков Leopard. В последние дни западные партнёры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот поставил боевые машины на Украину, теперь, по всей видимости, решение принято.

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Getty Images / Pool / Christian Marquardt

Марина Калегина
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