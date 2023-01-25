Шольц категорически исключил две вещи, говоря о ситуации на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически исключил как создание бесполётной зоны над Украиной, так и отправку туда войск Североатлантического альянса. Об этом политик заявил, выступая в среду в Бундестаге.

Он подчеркнул, что позиция НАТО с начала украинских событий не изменилась — альянс якобы "ни в коем случае" не станет стороной конфликта.