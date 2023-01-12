Шольца вынуждают "сделать ход" в партии с передачей Польшей танков Киеву, пишут СМИ
Bild: Шольц оказался под давлением из-за решения Польши передать Украине танки Leopard 2
Решение Польши о поставке немецких танков Leopard 2 Украине ставит канцлера Германии Олафа Шольца в затруднительное положение. Как пишет газета Bild, политик оказался под ещё большим давлением, чем раньше.
"Шольца, который до сих пор отказывался от поставок Leopard 2, принуждают к тому, чтобы сделать ход", — пишет издание.
В этой ситуации Берлин должен либо позволить Варшаве поставки, либо заблокировать их, однако оба действия ухудшают позицию ФРГ и, как выразился автор статьи, ведут к "цуцвангу".
Ранее Лайф писал, что президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard. Анджей Дуда заверил, что поставки будут осуществлены в рамках международной коалиции. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN