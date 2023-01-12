Шольца вынуждают "сделать ход" в партии с передачей Польшей танков Киеву, пишут СМИ

Решение Польши о поставке немецких танков Leopard 2 Украине ставит канцлера Германии Олафа Шольца в затруднительное положение. Как пишет газета Bild, политик оказался под ещё большим давлением, чем раньше.

"Шольца, который до сих пор отказывался от поставок Leopard 2, принуждают к тому, чтобы сделать ход", — пишет издание.