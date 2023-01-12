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12 января, 02:54

Шольца вынуждают "сделать ход" в партии с передачей Польшей танков Киеву, пишут СМИ

Bild: Шольц оказался под давлением из-за решения Польши передать Украине танки Leopard 2

Решение Польши о поставке немецких танков Leopard 2 Украине ставит канцлера Германии Олафа Шольца в затруднительное положение. Как пишет газета Bild, политик оказался под ещё большим давлением, чем раньше.

"Шольца, который до сих пор отказывался от поставок Leopard 2, принуждают к тому, чтобы сделать ход", — пишет издание.

В этой ситуации Берлин должен либо позволить Варшаве поставки, либо заблокировать их, однако оба действия ухудшают позицию ФРГ и, как выразился автор статьи, ведут к "цуцвангу".

Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки Украине по примеру союзников

Белый дом не стал уточнять, отправят ли США танки Украине по примеру союзников

Ранее Лайф писал, что президент Польши пообещал передать Украине роту танков Leopard. Анджей Дуда заверил, что поставки будут осуществлены в рамках международной коалиции. В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину.

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ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Арина Родионова

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