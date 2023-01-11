Медведев отметил, что "Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поставляемые Западом Украине танки скоро станут "ржавым металлоломом" и точно не спасут распадающуюся на части страну. Об этом он написал у себя в телеграм-канале, комментируя встречу во Львове польского премьера Анджея Дуды, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Украины Владимира Зеленского.

"Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, ещё какой-то английский неликвид", — заметил Медведев.

Он подчеркнул, что всё вышеперечисленное "железо" скоро "станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну". Замглавы Совбеза РФ считает, что Дуда, Науседа и Зеленский встретились во Львове, чтобы "западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам". Он также отметил, что город снова будет носить название Лемберг, которое носил во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи.