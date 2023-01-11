Медведев отметил, что "Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину
Медведев заявил, что западное "железо" на Украине скоро станет ржавым металлоломом
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что поставляемые Западом Украине танки скоро станут "ржавым металлоломом" и точно не спасут распадающуюся на части страну. Об этом он написал у себя в телеграм-канале, комментируя встречу во Львове польского премьера Анджея Дуды, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Украины Владимира Зеленского.
"Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. "Леопарды" там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, о которых я вчера говорил, ещё какой-то английский неликвид", — заметил Медведев.
Он подчеркнул, что всё вышеперечисленное "железо" скоро "станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну". Замглавы Совбеза РФ считает, что Дуда, Науседа и Зеленский встретились во Львове, чтобы "западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам". Он также отметил, что город снова будет носить название Лемберг, которое носил во времена Австрийской, а затем Австро-Венгерской империи.
А ранее европейское издание Politico узнало, что Франция и Польша подталкивают Германию к передаче Киеву танков Leopard.
ТАСС / dpa/picture-alliance