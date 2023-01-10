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10 января, 01:40

Париж и Варшава хотят передачи немецких танков Киеву, пишут СМИ

Politico: Франция и Польша подталкивают Германию к передаче Украине танков Leopard

Франция и Польша подталкивают Германию к передаче Киеву танков Leopard. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

"Французский чиновник заявил Politico, что Париж усиливает давление на Германию в надежде получить согласие Берлина на отправку танков Leopard Украине перед франко-германским саммитом 22 января", — пишет издание.

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По данным газеты, аналогичное давление оказывает Польша, которая планирует организовать масштабную коалицию на Западе для передачи Киеву немецких танков. При этом французский президент Эмманюэль Макрон, нарушая табу объявлением о передаче Киеву бронированных боевых машин, стремился к тому, чтобы "немцы двинулись".

Ранее Лайф писал о том, что в рамках нового пакета военной помощи США впервые отправят на Украину зенитные ракеты Sea Sparrow, которые ранее не поставлялись Киеву. Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолётов и крылатых ракет.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

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