СМИ узнали, какое оружие США впервые отправят на Украину

США в рамках нового пакета помощи отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, которые ранее не поставлялись Киеву. Об этом пишет издание Politico.

"Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолётов и крылатых ракет", — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что украинские военные уже смогли приспособить под американские снаряды советские установки "Бук". Причём до этого Тайвань был единственной страной, которая использовала такие ракеты наземного базирования.