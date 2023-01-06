СМИ узнали, какое оружие США впервые отправят на Украину
Politico: США в новом пакете военной помощи отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow
США в рамках нового пакета помощи отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, которые ранее не поставлялись Киеву. Об этом пишет издание Politico.
"Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолётов и крылатых ракет", — говорится в публикации.
Авторы материала отмечают, что украинские военные уже смогли приспособить под американские снаряды советские установки "Бук". Причём до этого Тайвань был единственной страной, которая использовала такие ракеты наземного базирования.
Ранее сообщалось, что США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов. Официально об этом должны объявить 6 января. В новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов. Также появилась информация, что власти США передадут Украине около 50 БМП Bradley.