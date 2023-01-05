США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов
АР: Новый пакет военной помощи США Украине обойдётся почти в три миллиарда долларов
Новый пакет военной помощи США Украине обойдётся почти в три миллиарда долларов, что сделает его самым крупным. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников.
"Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину", — сказано в записи агентства.
Как утверждается, в новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов. Также появилась информация, что власти США включат в новый пакет военной помощи Украине около 50 БМП Bradley. Перечень будет обнародован 6 января.
Напомним, что в конце декабря 2022 года агентство Bloomberg сообщало, что власти США рассматривают возможность передачи Киеву БМП Bradley, однако окончательное решение ещё не было принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Позже возможное начало поставок подтвердил президент страны Джо Байден.
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