США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов

Новый пакет военной помощи США Украине обойдётся почти в три миллиарда долларов, что сделает его самым крупным. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на американских чиновников.

"Помощь на сумму около 2,85 миллиарда долларов является крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину", — сказано в записи агентства.