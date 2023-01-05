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5 января, 20:45

Вышел трейлер комедийного хоррора "Ренфилд" с Николасом Кейджем в роли Дракулы

Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма "Ренфилд", ставший вольной адаптацией романа Брэма Стокера "Дракула". Главную роль в картине исполнит актёр Николас Кейдж. Ролик появился на канале компании на "Ютубе".

Кинолента будет сочетать жанры хоррора и комедии. В центре сюжета окажется помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время выполнения одного из поручений вампира спасает девушку.

Кейджу досталась роль Дракулы, а его сподвижника сыграет Николас Холт. Роль возлюбленной Ренфилда исполнит Нора Лам, также известная как Аквафина. Зрители смогут увидеть картину уже в апреле этого года.

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Кадр видео YouTube / Universal Pictures

Иван Косицын

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