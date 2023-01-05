Вышел трейлер комедийного хоррора "Ренфилд" с Николасом Кейджем в роли Дракулы
Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма "Ренфилд", ставший вольной адаптацией романа Брэма Стокера "Дракула". Главную роль в картине исполнит актёр Николас Кейдж. Ролик появился на канале компании на "Ютубе".
Кинолента будет сочетать жанры хоррора и комедии. В центре сюжета окажется помощник графа Дракулы — молодой человек по имени Ренфилд, который во время выполнения одного из поручений вампира спасает девушку.
Кейджу досталась роль Дракулы, а его сподвижника сыграет Николас Холт. Роль возлюбленной Ренфилда исполнит Нора Лам, также известная как Аквафина. Зрители смогут увидеть картину уже в апреле этого года.
Ранее Лайф рассказывал, что кинокомпания Central Partnership ("Централ Партнершип") выпустила первый трейлер фильма "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли. Сюжет картины строится вокруг женщины-врача, которая вынуждена отправиться на орбиту, чтобы спасти космонавту жизнь. Лента выйдет в прокат в День космонавтики — 12 апреля 2023 года.
Кадр видео YouTube / Universal Pictures