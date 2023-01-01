Вышел первый трейлер снятого в космосе фильма "Вызов"

Кинокомпания Central Partnership ("Централ Партнершип") выпустила первый трейлер фильма "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.

Сюжет картины строится вокруг женщины-врача, которая вынуждена отправиться на орбиту, чтобы спасти космонавту жизнь. Лента выйдет в прокат в День космонавтики — 12 апреля 2023 года.

"Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. 5 октября 2021 года режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом, даже в ущерб сну.