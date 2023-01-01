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1 января, 01:58

Вышел первый трейлер снятого в космосе фильма "Вызов"

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PKBKmaOFlsg&ab_channel=CentralPartnership" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Central Partnership</a></p>

Кадр из видео © YouTube / Central Partnership

Кинокомпания Central Partnership ("Централ Партнершип") выпустила первый трейлер фильма "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.

Сюжет картины строится вокруг женщины-врача, которая вынуждена отправиться на орбиту, чтобы спасти космонавту жизнь. Лента выйдет в прокат в День космонавтики — 12 апреля 2023 года.

"Вызов" — первый фильм в истории кинематографа, который снимался в космосе. 5 октября 2021 года режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок. Там они пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом, даже в ущерб сну.

На МКС было отснято 35–40 минут от общего хронометража картины. Специально для съёмок актрисе и режиссёру пришлось пройти курс подготовки к полёту, а уже на орбите — выполнять обязанности оператора-постановщика (Шипенко) и гримёра (Пересильд).

На Байконуре завершили съёмки фильма "Вызов"

На Байконуре завершили съёмки фильма "Вызов"

Андрей Бражников

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