Испанцы рассказали, какую новогоднюю традицию им подарила русская княжна

Традицию наряжать новогоднюю ёлку в Испанию в XIX веке привезла русская княжна, рассказал обозреватель La Vanguardia Хавьер Вилальтелья Ортис.

"Традицию ввела русская княжна Софья Трубецкая, которая была очень известной личностью в Мадриде в XIX веке", — написал колумнист.

Он напомнил, что "красивая, элегантная, утончённая и умная" княжна была супругой могущественного маркиза де Альканьисеса Хосе Осорио-и-Сильвы (José Osorio y Silva). Сама она стала одной из самых влиятельных особ в высшем обществе Мадрида. За ней, как заметил Ортис, следовала и всё повторяла знать. Именно поэтому после появления в её доме рождественской ели, украшенной игрушками, весь высший свет Мадрида обзавёлся праздничными деревьями.