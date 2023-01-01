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1 января, 01:27

Испанцы рассказали, какую новогоднюю традицию им подарила русская княжна

СМИ: Традицию наряжать ёлку на Рождество испанцам привила русская княжна Софья Трубецкая

<figure>Портрет Софьи Трубецкой Ф. Винтерхальтера. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sophie_Troubetsko%C3%AF,_Duchesse_de_Morny,_1863_(sans_cadre).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></figure>
Портрет Софьи Трубецкой Ф. Винтерхальтера. Обложка © Wikipedia

Традицию наряжать новогоднюю ёлку в Испанию в XIX веке привезла русская княжна, рассказал обозреватель La Vanguardia Хавьер Вилальтелья Ортис.

"Традицию ввела русская княжна Софья Трубецкая, которая была очень известной личностью в Мадриде в XIX веке", — написал колумнист.

Он напомнил, что "красивая, элегантная, утончённая и умная" княжна была супругой могущественного маркиза де Альканьисеса Хосе Осорио-и-Сильвы (José Osorio y Silva). Сама она стала одной из самых влиятельных особ в высшем обществе Мадрида. За ней, как заметил Ортис, следовала и всё повторяла знать. Именно поэтому после появления в её доме рождественской ели, украшенной игрушками, весь высший свет Мадрида обзавёлся праздничными деревьями.

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А ранее экстрасенс Антон Мамон в беседе с Лайфом напомнил о традициях, которые наши предки неукоснительно соблюдали перед Новым годом. Эти три обычая актуальны и сейчас — для тех, кто хочет счастья в 2023-м.

Андрей Бражников

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