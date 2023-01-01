Эксперт объяснила, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя

Бутылка алкоголя в герметично закрытом виде может храниться достаточно долго, однако после откупоривания напитки теряют вкус очень быстро, рассказала винный эксперт "Фанагории" Наталья Лежепёкова. По её словам, срок хранения конкретной бутылки алкоголя зависит от типа спиртного и условий хранения.

"Игристые вина могут храниться от одного до трёх дней (при условии герметично закрытой пробки) в прохладном месте. Сухое белое или красное вино лучше хранить не более двух дней", — пояснила Лежепёкова в интервью агентству "Прайм".

Оптимальный срок хранения в открытом виде для полусухих и полусладких вин составляет примерно пять дней. Креплёные сладкие вина могут храниться до 18 суток. Наиболее подходящее место хранения открытых бутылок — это винный шкаф, но также их можно держать и в самом тёплом отделении обычного холодильника — как правило, это дверца. Оптимальная температура для вина — 10–14 градусов. Для крепкого алкоголя подойдёт и комнатная температура: если пробка закрыта, он хранится от шести месяцев до года.