Как оказать первую помощь при алкогольном отравлении: Алгоритм действий

При сильном отравлении алкоголем в первую очередь нужно вызвать рвоту. Об этом рассказал врач, внештатный специалист по первой помощи Минздрава Леонид Дежурный.

"Общий принцип оказания первой помощи при отравлении — попытаться удалить ядовитое вещество. Для этого можно рекомендовать пострадавшему вызвать рвоту, выпив большое количество воды и надавив двумя пальцами на корень языка", — пояснил Дежурный в беседе с АиФ.