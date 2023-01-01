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31 декабря 2022, 23:56

Как оказать первую помощь при алкогольном отравлении: Алгоритм действий

Врач Дежурный рассказал, как правильно оказать первую помощь при алкогольном отравлении

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

При сильном отравлении алкоголем в первую очередь нужно вызвать рвоту. Об этом рассказал врач, внештатный специалист по первой помощи Минздрава Леонид Дежурный.

"Общий принцип оказания первой помощи при отравлении — попытаться удалить ядовитое вещество. Для этого можно рекомендовать пострадавшему вызвать рвоту, выпив большое количество воды и надавив двумя пальцами на корень языка", — пояснил Дежурный в беседе с АиФ.

Врач рассказала, как избежать алкогольных отравлений в новогодние праздники

Врач рассказала, как избежать алкогольных отравлений в новогодние праздники

Медик добавил, что после рвоты необходимо выпить небольшое количество воды. Также Дежурный предостерёг, что рвоту нельзя вызывать, если человек находится без сознания.

А перед Новым годом россиянам напомнили, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья. Нарколог предупредил, что на мозг способны пагубно повлиять даже малые дозы спиртных напитков.

Юлия Коновалова
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