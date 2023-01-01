Ассанж хочет отпроситься из тюрьмы на похороны Вивьен Вествуд
Ассанж решил отпроситься из тюрьмы на похороны модельера Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд. Обложка © Instagram (запрещён в РФ) / viviennewestwood
Джулиан Ассанж решил отпроситься из лондонской тюрьмы Белмарш на похороны британского модельера Вивьен Вествуд, которая поддерживала его публичными акциями протеста. Об этом сообщила супруга основателя WikiLeaks Стелла Морис.
"Джулиан собирается подать заявку, чтобы иметь возможность присутствовать на похоронах", — приводит телеканал Sky News слова Морис австралийским СМИ.
Напомним, 29 декабря 2022 года в возрасте 81 года скончалась всемирно известный дизайнер Вивьен Вествуд. В доме моды рассказали, что она занималась любимым делом до последнего момента.