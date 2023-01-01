Ассанж хочет отпроситься из тюрьмы на похороны Вивьен Вествуд

Джулиан Ассанж решил отпроситься из лондонской тюрьмы Белмарш на похороны британского модельера Вивьен Вествуд, которая поддерживала его публичными акциями протеста. Об этом сообщила супруга основателя WikiLeaks Стелла Морис.

"Джулиан собирается подать заявку, чтобы иметь возможность присутствовать на похоронах", — приводит телеканал Sky News слова Морис австралийским СМИ.