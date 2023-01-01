Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ
Овечкин забросил 805-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 89 голов
Александр Овечкин. Фото © Twitter / Washington Capitals
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 89 голов.
В игре регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс" Овечкин оформил дубль. Российский хоккеист, находящийся на втором месте в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, довёл общее количество своих голов до 805. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, который забил 894 гола в 1487 матчах.
Ранее Лайф писал, что форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров стал первым россиянином, который набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, он вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов.