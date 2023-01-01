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31 декабря 2022, 23:25

Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ

Овечкин забросил 805-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 89 голов

<p>Александр Овечкин. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Capitals/status/1603541241383518208/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington Capitals</a></p>

Александр Овечкин. Фото © Twitter / Washington Capitals

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 89 голов.

В игре регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс" Овечкин оформил дубль. Российский хоккеист, находящийся на втором месте в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, довёл общее количество своих голов до 805. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, который забил 894 гола в 1487 матчах.

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Ранее Лайф писал, что форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров стал первым россиянином, который набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ. Кроме того, он вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов.

Юлия Коновалова

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