Кучеров вышел на чистое первое место по числу голевых передач в сезоне НХЛ

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ. Произошло это по итогам матча против "Монреаля", который завершился победой "молний" со счётом 4:1.

В последней встрече Кучеров отметился одной результативной передачей, доведя их общее число в этом сезоне до 37. По этому показателю он обогнал дуэт представителей "Эдмонтона" — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Кроме того, Кучеров стал первым представителем России, который набрал 50 баллов за результативность в этом сезоне НХЛ.