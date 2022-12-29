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29 декабря, 09:54

Кучеров вышел на чистое первое место по числу голевых передач в сезоне НХЛ

Кучеров стал первым россиянином, который набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ

<p>Обложка © ТАСС / AP / Chris O&#x27;Meara</p>

Обложка © ТАСС / AP / Chris O'Meara

Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ. Произошло это по итогам матча против "Монреаля", который завершился победой "молний" со счётом 4:1.

В последней встрече Кучеров отметился одной результативной передачей, доведя их общее число в этом сезоне до 37. По этому показателю он обогнал дуэт представителей "Эдмонтона" — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Кроме того, Кучеров стал первым представителем России, который набрал 50 баллов за результативность в этом сезоне НХЛ.

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Артур Белкин

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