Кучеров вышел на чистое первое место по числу голевых передач в сезоне НХЛ
Кучеров стал первым россиянином, который набрал 50 очков в текущем сезоне НХЛ
Обложка © ТАСС / AP / Chris O'Meara
Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на чистое первое место в списке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ. Произошло это по итогам матча против "Монреаля", который завершился победой "молний" со счётом 4:1.
В последней встрече Кучеров отметился одной результативной передачей, доведя их общее число в этом сезоне до 37. По этому показателю он обогнал дуэт представителей "Эдмонтона" — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. Кроме того, Кучеров стал первым представителем России, который набрал 50 баллов за результативность в этом сезоне НХЛ.
Ранее Лайф рассказывал, что Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по числу бросков в створ ворот соперника. Произошло это в матче против "Оттавы Сенаторз", который завершился победой столичных со счётом 3:2.