Вучич сдержал слово: На севере Косова начали разбирать баррикады
"Вечерне новости": На севере Косова и Метохии начали разбирать баррикады
На севере Косова и Метохии сербы начали разбирать баррикады. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".
Указывается, что уже нет препятствий на контрольно-пропускном пункте на въезде в Косово и Метохию "Мердаре". Там возобновилось движение машин. Ожидается, что другие баррикады в скором времени тоже будут разобраны.
Как рассказывал Лайф, 27 декабря сербы вновь начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии.
Напомним, после начала очередного обострения в самопровозглашённом Косове местные албанцы силой захватили власть в муниципалитете Северная Митровица. Свой шаг сделал и премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти, передавший заявку на вступление в Евросоюз председательствующей в Совете Европы Чехии. Между тем 16 декабря Сербия передала НАТО запрос на введение силовиков в мятежный край. Местные СМИ сообщали о том, что косовские власти привели войска в полную боевую готовность и намерены провести операцию по ликвидации возведённых сербами баррикад на севере Косова и Метохии.
Twitter / FilosofiaPolti