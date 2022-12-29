Вучич сдержал слово: На севере Косова начали разбирать баррикады

На севере Косова и Метохии сербы начали разбирать баррикады. Об этом сообщила газета "Вечерне новости".

Указывается, что уже нет препятствий на контрольно-пропускном пункте на въезде в Косово и Метохию "Мердаре". Там возобновилось движение машин. Ожидается, что другие баррикады в скором времени тоже будут разобраны.