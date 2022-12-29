Вучич рассказал, когда на севере Косова разберут баррикады
Вучич: Баррикады на севере Косова начнут разбирать 29 декабря
Баррикады, которые были возведены на севере Косова из-за разгорающегося конфликта, начнут разбирать 29 декабря. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, на эту работу понадобится один-два дня.
"Это непросто и невозможно сделать за два часа. В срок от 24 до 48 часов баррикады будут разобраны", — заверил Вучич на встрече с представителями Косова и Метохии в городе Рашка.
Президент Сербии уточнил, что работы начнутся в утренние часы. Слова Вучича приводит местный телеканал "Пинк".
Как рассказывал Лайф, 27 декабря сербы вновь начали возводить баррикады из грузовиков на дорогах Косова. Их строительство началось после сообщения о том, что полторы тысячи бойцов косовских сил безопасности могут войти на север Косова и Метохии.
pink.rs