Россиян предупредили о больших штрафах за незаконно срубленные ёлки

Россиянам может грозить от пяти тысяч рублей штрафа до двух лет принудительных работ за покупку и реализацию незаконно срубленных елей. Об этом рассказали гендиректор юридической компании "Гебель и партнёры" Сергей Гебель, а также доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук Оксана Васильева.

"Купить незаконно срубленные ёлки, перевезти и затем начать продавать их населению — это нарушение Кодекса об административных правонарушениях. Штраф будет наложен по ч. 3 статьи 8.28 КоАП РФ. На граждан — пять тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч, на юридических лиц от 400 тысяч до 700 тысяч", — заявил Гебель в интервью URA.RU.

В свою очередь, Васильева отметила, что за сбыт елей на сумму менее 80 000 рублей можно также получить наказание в виде 5000 рублей штрафа для физических лиц, 50 000 — для должностных, от 400 000 до 700 000 — для юридических, а в некоторых случаях и до двух лет тюрьмы, если сумма противозаконного дохода превышает 80 000 рублей. В этом же случае сумма штрафа может вырасти до 300 000 рублей или до величины двухлетнего дохода осуждённого.

Могут быть назначены обязательные работы (до 360 часов), исправительные или принудительные работы (до двух лет). Кроме того, придётся компенсировать причинённый государству ущерб.