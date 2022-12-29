Пингвины оказались куда умнее, чем о них думали

Некоторые виды пингвинов продемонстрировали наличие самосознания. Это выяснилось путём проведения зеркального теста. Этот метод — один из самых эффективных для проверки уровня интеллекта у животных. Развитые в психическом плане животные связывают отражение с собой и делают выводы о точке своего тела, которую им не видно напрямую. Такую проверку способны пройти, например обезьяны, попугаи.

В сервисе bioRxiv опубликована статья индийских учёных, которые провели четыре эксперимента. В первом несколько зеркал расставили вокруг дельфинов и наблюдали, что птицы будут делать. Выяснилось, что животные воспринимают увиденного за своего сородича. Во втором сделали коридор из картона, который вёл к зеркалам. Животные уже двигались так, словно изучают себя. Дальше — на зеркала приклеили разные точки, как будто на теле пингвина что-то есть. И те пытались от них избавиться. Так, например, "надевали" ливрею на ластоногих.