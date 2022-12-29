Байдена заподозрили в недоверии к охранникам Белого дома

Президент Америки Джо Байден испытывает недоверие к ряду охранников в Белом доме из числа сотрудников Секретной службы США. Всё потому, что некоторые из них — сторонники бывшего лидера Штатов, — республиканца Дональда Трампа. Об этом в новой книге The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House ("Борьба всей его жизни, внутри Белого дома при Джо Байдене") написал американский писатель и журналист Крис Уиппл, передаёт издание The Hill.

"Оказавшись в окружении незнакомцев, Байден не мог не задаться вопросом: "Действительно ли эти люди хотят, чтобы я был здесь?" - цитирует Уиппла The Hill.

В книге говорится, что некоторые охранники симпатизируют Трампу и его главному девизу в 2016 году — "Сделаем Америку вновь великой".

"В Секретной службе работает огромное число белых экс-полицейских из южной части США, которые обычно придерживаются глубоко консервативных взглядов", — пишет автор книги.

По информации Уиппла, недоверие Байдена к Секретной службе возросло после инцидента в марте 2021 года, когда президентская овчарка покусала одного из охранников Белого дома. Байден тогда хоть и не отрицал произошедшее, заявлял, что не верит всем деталям и думает, что кто-то из сторон инцидента соврал. Книга должна поступить в продажу 17 января.