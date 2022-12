Байдена заподозрили в недоверии к охранникам Белого дома

Президент Америки Джо Байден испытывает недоверие к ряду охранников в Белом доме из числа сотрудников Секретной службы США. Всё потому, что некоторые из них — сторонники бывшего лидера Штатов, — республиканца Дональда Трампа. Об этом в новой книге The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House ("Борьба всей его жизни, внутри Белого дома при Джо Байдене") написал американский писатель и журналист Крис Уиппл, передаёт издание The Hill.