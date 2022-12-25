Трамп обозвал Байдена умственно отсталым

Бывший президент США Дональд Трамп обратился к американцам с рождественским поздравлением, в котором оскорбил нынешнего главу государства Джо Байдена. Политик назвал его умственно отсталым демократом, а представителей Демократической партии — радикальными левыми марксистами.

В своей речи он не обошёл стороной и Федеральное бюро расследований США, которое получило свою порцию колкостей. Минюст США экс-президент окрестил "министерством несправедливости". Себя же он провозгласил блестящим и любящим Америку.

"Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом", — написал он в своей соцсети Truth Social и в заключение пожелал всем любви.