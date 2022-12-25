Американцев призвали экономить свет и газ из-за проблем на фоне холодов
Жителей Нью-Йорка призвали экономить электричество и газ из-за возросшей нагрузки на сети
На фоне сильных холодов и возросшей нагрузки на сети в штате Нью-Йорк граждан США призвали экономить электричество, газ и тепло. Об этом сообщила местная энергетическая компания Con Edison.
"Мы призываем потребителей экономить энергию из-за холодной погоды и возросшей нагрузки на трубопроводы, доставляющие природный газ в регион городской агломерации Нью-Йорка", — предупредили там.
Компания просит экономить ресурсы 1,1 миллиона потребителей природного газа и 3,5 миллиона потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем на Манхэттене (центральная часть Нью-Йорка).
"Максимальная экономия энергии сейчас поможет обеспечить необходимые поставки природного газа до конца выходных", — уточнили в Con Edison.
По информации Bloomberg, морозы и замёрзшие трубы обрушили добычу природного газа в США. Поставки газа в Штатах за сутки сократились на 2,8 миллиона кубометров, что составляет около 10% от всего объёма.
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