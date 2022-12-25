Американцев призвали экономить свет и газ из-за проблем на фоне холодов

На фоне сильных холодов и возросшей нагрузки на сети в штате Нью-Йорк граждан США призвали экономить электричество, газ и тепло. Об этом сообщила местная энергетическая компания Con Edison.

"Мы призываем потребителей экономить энергию из-за холодной погоды и возросшей нагрузки на трубопроводы, доставляющие природный газ в регион городской агломерации Нью-Йорка", — предупредили там.

Компания просит экономить ресурсы 1,1 миллиона потребителей природного газа и 3,5 миллиона потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем на Манхэттене (центральная часть Нью-Йорка).

"Максимальная экономия энергии сейчас поможет обеспечить необходимые поставки природного газа до конца выходных", — уточнили в Con Edison.