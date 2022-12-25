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25 декабря, 17:29

В Турции заявили, что с Украины по зерновой сделке вывезли более 15 млн тонн продукции

Всего за время действия зерновой сделки с территории Украины было вывезено 15,08 миллиона тонн и 13 видов различной сельскохозяйственной продукции, заявил глава Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. Всего с 1 августа по 25 декабря из портов Незалежной отплыло 585 сухогрузов.

"В Турцию поставили 15 процентов всей вывезенной по зерновому коридору продукции. В страны Африки отправили 12 процентов, Азии 29 процентов, Европы 44 процента", цитирует его Anadolu.

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Лайф писал, что в МИД России ответили на обвинения Киева о якобы саботаже Москвой зерновой сделки. В распространённом заявлении говорится, что Украина специально "нагоняет" множество сухогрузов в порты Стамбула, создавая ажиотаж вокруг темпов их проверки.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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