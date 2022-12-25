В Турции заявили, что с Украины по зерновой сделке вывезли более 15 млн тонн продукции

Всего за время действия зерновой сделки с территории Украины было вывезено 15,08 миллиона тонн и 13 видов различной сельскохозяйственной продукции, заявил глава Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу. Всего с 1 августа по 25 декабря из портов Незалежной отплыло 585 сухогрузов.

"В Турцию поставили 15 процентов всей вывезенной по зерновому коридору продукции. В страны Африки отправили 12 процентов, Азии — 29 процентов, Европы — 44 процента", — цитирует его Anadolu.