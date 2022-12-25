ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 17:12

Залитый кровью лифт напугал россиян, а камеры вскрыли правду о развернувшихся в нём жутких событиях

В Казани двое парней избили мужчину прямо в лифте

В одном из жилых комплексов Казани двое мужчин избили своего попутчика в лифте, а затем скрылись, оставив пострадавшего лежать прямо на полу. В Сети появились кадры потасовки.

В Казани мужчину избили прямо в лифте. Видео © t.me / Казань на максималках

Как видно, шестеро мужчин заходят в лифт и начинают спорить. Затем трое покидают лифт, а оставшиеся продолжают выяснять отношения, пуская в ход кулаки. После чего один из них падает на пол. Вокруг остаются следы крови. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента и степень вины участников.

Под Петербургом визит пьяного лифтёра на вызов обернулся трагедией

Под Петербургом визит пьяного лифтёра на вызов обернулся трагедией

А в Краснодаре лифт едва не обезглавил молодого человека, когда тот входил в кабину. Инцидент, чудом не закончившийся трагедией, записала установленная в подъёмнике камера.

Обложка ©

t.me / Казань на максималках

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров