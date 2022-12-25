Залитый кровью лифт напугал россиян, а камеры вскрыли правду о развернувшихся в нём жутких событиях
В Казани двое парней избили мужчину прямо в лифте
В одном из жилых комплексов Казани двое мужчин избили своего попутчика в лифте, а затем скрылись, оставив пострадавшего лежать прямо на полу. В Сети появились кадры потасовки.
В Казани мужчину избили прямо в лифте. Видео © t.me / Казань на максималках
Как видно, шестеро мужчин заходят в лифт и начинают спорить. Затем трое покидают лифт, а оставшиеся продолжают выяснять отношения, пуская в ход кулаки. После чего один из них падает на пол. Вокруг остаются следы крови. Сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента и степень вины участников.
А в Краснодаре лифт едва не обезглавил молодого человека, когда тот входил в кабину. Инцидент, чудом не закончившийся трагедией, записала установленная в подъёмнике камера.
t.me / Казань на максималках