Учёные выяснили причину ухудшения слуха в старости

Учёные Университета Джонса Хопкинса (США) объяснили причины ухудшения слуха у пожилых людей. Результаты исследования публикует научный портал Medical XPress.

По словам специалистов, пожилые люди хуже слышат окружающих из-за слабой работы мышц. Они плохо "выключают" те функции головного мозга, которые отвечают за фильтрацию шумов, поэтому звуки становятся нечёткими и пожилые не могут выделить голоса людей, разговаривающих с ними.

Эта гипотеза подтвердилась в результате эксперимента на лабораторных мышах. Учёные научили грызунов слизывать капли воды, если те слышали сигнал. При отсутствии звуков старые и молодые мыши одинаково успешно справлялись с задачей, но после воспроизведения "белого шума" пожилые мыши слизывали воду реже.