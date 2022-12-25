Учёные выяснили причину ухудшения слуха в старости
Учёные связали ухудшение слуха в старости с особенностями работы головного мозга
Учёные Университета Джонса Хопкинса (США) объяснили причины ухудшения слуха у пожилых людей. Результаты исследования публикует научный портал Medical XPress.
По словам специалистов, пожилые люди хуже слышат окружающих из-за слабой работы мышц. Они плохо "выключают" те функции головного мозга, которые отвечают за фильтрацию шумов, поэтому звуки становятся нечёткими и пожилые не могут выделить голоса людей, разговаривающих с ними.
Эта гипотеза подтвердилась в результате эксперимента на лабораторных мышах. Учёные научили грызунов слизывать капли воды, если те слышали сигнал. При отсутствии звуков старые и молодые мыши одинаково успешно справлялись с задачей, но после воспроизведения "белого шума" пожилые мыши слизывали воду реже.
Ранее Лайф назвал топ-10 звуков, которые исчезают при потере слуха. Так, по результатам исследований, первыми звуками, которые опрошенные перестали слышать, стали рингтоны смартфонов и мелодии, напеваемые людьми себе под нос.