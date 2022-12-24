Учёные показали на мышах, как переизбыток соли негативно влияет на организм

Учёные провели эксперимент на мышах. Они разделили животных на две группы и обеим давали корм с высоким содержанием соли. Только первой группе — всего две недели, а второй — восемь. После этого они сделали забор крови у подопытных и выяснили, что у второй группы выше уровень гормона стресса кортизола, причём в моменты не только тревоги, но и спокойствия.