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24 декабря, 19:46

Учёные показали на мышах, как переизбыток соли негативно влияет на организм

Учёные доказали, что переизбыток соли в рационе повышает уровень стресса

Употребление большого количества соли может спровоцировать повышение уровня стресса, выяснили исследователи из Эдинбургского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

Учёные провели эксперимент на мышах. Они разделили животных на две группы и обеим давали корм с высоким содержанием соли. Только первой группе — всего две недели, а второй — восемь. После этого они сделали забор крови у подопытных и выяснили, что у второй группы выше уровень гормона стресса кортизола, причём в моменты не только тревоги, но и спокойствия.

Взятые образцы тканей мозга некоторых мышей после их смерти показали повышенную активность генов, вырабатывающих белки в мозге и отвечающих за реакцию на стресс. Учёные подчеркнули, что подобный эффект может наблюдаться и у людей. Впрочем, исследования в этой области пока не завершены.

Для детокса и снятия стресса: Как правильно принимать ванну с морской солью

Для детокса и снятия стресса: Как правильно принимать ванну с морской солью

Ранее врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Вероника Очирова рассказала, что во время стресса организм вырабатывает кортизол, переизбыток которого провоцирует различные заболевания, включая синдром Иценко-Кушинга. Поддержать организм при тревожности поможет полноценный рацион питания.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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