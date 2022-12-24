ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 19:17

Американский генерал предложил передать Украине танки M1 Abrams

Американский генерал Маккеффри заявил об огромных потерях ВСУ

Вооружённые силы Украины несут огромные потери и находятся в большой опасности, считает отставной американский генерал Барри Маккеффри.

"Украина несёт огромные потери и находится в великой опасности", — заявил Маккеффри в эфире телеканала MSNBC.

По его словам, батарея американских ЗРК Patriot, которая скоро появится на вооружении ВСУ, не сможет изменить положение дел "на земле", так как ВС РФ имеют преимущество в артиллерии и авиации. При этом решение он видит в передаче Киеву основных боевых танков армии США M1 Abrams и ракет класса "земля – земля" ATACMS. Это якобы может повлиять на баланс сил.

Байден распорядился о выделении военной помощи Киеву объёмом до $1 млрд

Байден распорядился о выделении военной помощи Киеву объёмом до $1 млрд

Лайф писал, что Украине могут передать устаревшую модификацию ЗРК Patriot. С таким мнением выступил экс-офицер разведки ЦРУ Скотт Риттер. По его словам, эти комплексы не смогут сбивать современные ракеты.

Обложка ©

ТАСС / Imago images / Scanpix

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров