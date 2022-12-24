Американский генерал предложил передать Украине танки M1 Abrams

По его словам, батарея американских ЗРК Patriot, которая скоро появится на вооружении ВСУ, не сможет изменить положение дел "на земле", так как ВС РФ имеют преимущество в артиллерии и авиации. При этом решение он видит в передаче Киеву основных боевых танков армии США M1 Abrams и ракет класса "земля – земля" ATACMS. Это якобы может повлиять на баланс сил.