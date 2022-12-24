Американский генерал предложил передать Украине танки M1 Abrams
Американский генерал Маккеффри заявил об огромных потерях ВСУ
Вооружённые силы Украины несут огромные потери и находятся в большой опасности, считает отставной американский генерал Барри Маккеффри.
"Украина несёт огромные потери и находится в великой опасности", — заявил Маккеффри в эфире телеканала MSNBC.
По его словам, батарея американских ЗРК Patriot, которая скоро появится на вооружении ВСУ, не сможет изменить положение дел "на земле", так как ВС РФ имеют преимущество в артиллерии и авиации. При этом решение он видит в передаче Киеву основных боевых танков армии США M1 Abrams и ракет класса "земля – земля" ATACMS. Это якобы может повлиять на баланс сил.
Лайф писал, что Украине могут передать устаревшую модификацию ЗРК Patriot. С таким мнением выступил экс-офицер разведки ЦРУ Скотт Риттер. По его словам, эти комплексы не смогут сбивать современные ракеты.
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