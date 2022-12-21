Байден распорядился о выделении военной помощи Киеву объёмом до $1 млрд

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи объёмом до 1 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, данными мне как президенту Конституцией и законами США, я настоящим делегирую госсекретарю полномочия распорядиться ассигнованиями в размере до 1 миллиарда долларов из средств, выделенных министерству обороны, в целях оказания помощи Украине", — говорится в меморандуме.

Кроме того, Пентагон выделит Незалежной помощь на 850 миллионов долларов в дополнение к этому пакету. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, очередная военная помощь содержит систему Patriot.