Пить или не пить?: Заслуженный спасатель рассказал, стоит ли употреблять спиртное на морозе в Новый год

Распитие алкоголя на морозе может быть опасным для человека. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн. По его словам, первая реакция организма на спиртное — расширение сосудов, может возникнуть ложное ощущение, что тело согрелось.

"На самом деле за первым приливом тепла следует обратная реакция организма на алкоголь. Наступает спазм сосудов, кровообращение ухудшается. <...> Не пейте до такого состояния, чтобы вы могли замёрзнуть на улице. Надежда, что вам кто-то поможет, весьма призрачная", — отметил эксперт.

По словам специалиста, не нужно уходить из тепла, пока алкоголь не начал негативное действие. В гостях можно попроситься лечь спать в коридоре, однако на морозе появляться не стоит.