Юрист объяснила, за что можно получить штрафы в новогоднюю ночь

Законодательство России предусматривает штрафы за определённые нарушения в новогоднюю ночь. Юрист Елена Кудерко рассказала россиянам, что запрещено делать в праздники и какое наказание за это можно получить.

В разговоре с агентством "Прайм" эксперт отметила, что запрещено курить и распивать алкогольные напитки в общественных местах. За это грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей и 1500 рублей соответственно. Кроме того, нельзя запускать фейерверки из окон и балконов квартир, а также во дворах многоэтажек без согласования с управляющей компанией. Как указала юрист, за это нарушение грозит от 500 рублей штрафа до пяти лет лишения свободы — в зависимости от последствий запуска.

Также, по словам Кудерко, нельзя проводить массовые мероприятия (флешмобы, гулянья) без уведомления властей. Граждане могут получить штраф в размере 10–20 тысяч рублей, а юрлица — до 100 тысяч рублей. Ещё важно помнить о соблюдении режима тишины. В некоторых регионах запрещено шуметь в новогоднюю ночь после трёх-четырёх часов утра или даже после десяти вечера.