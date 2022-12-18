Россиянам рассказали, как выбрать идеальное шампанское к Новому году

Чтобы выбрать к Новому году хорошее шампанское и не прогадать, теряясь среди многочисленных этикеток на магазинных полках, нужно обращать внимание на несколько ключевых факторов. О них рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции "Роскачества", руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.



В интервью агентству "Прайм" в первую очередь она посоветовала покупать алкоголь только в магазинах и ни в коем случае не брать товар с рук, в Интернете, через группы в мобильных приложениях и мессенджерах, иначе можно приобрести контрафакт. Тем более сейчас, при дефиците отдельных марок, появилось много желающих заработать на повышенном спросе.

Кроме того, эксперт посоветовала обращать внимание на маркировку бутылок. Там должна присутствовать федеральная специальная марка, которую можно проверить с помощью приложения Росалкогольрегулирования "Антиконтрафакт Алко". Также нужно учитывать цену. Минимальная розничная стоимость бутылки игристого вина 0,75 л — 169 рублей.

"Если на полке увидите напиток, похожий на шампанское, дешевле — это точно не вино, а слабоалкогольный напиток", — подсказала Буняева.

Она предупредила, что минимальную цену для вин из российского виноградника после Нового года поднимут до 239 рублей за бутылку. Также специалист рассказала, что на бутылках с качественным игристым вином не должно быть надписей следующего содержания: "Не является вином";

"Напиток слабоалкогольный";

"Напиток виноградсодержащий";

"Изготовлено из яблочного (фруктового) сырья".

А ещё в составе не должно быть ароматизаторов и красителей. Ошибочно также ориентироваться на наличие фольги и проволочки-мюзле на горлышке, так как это совершенно не показатель качества, объяснила эксперт.