Россиянам рассказали, от какого слоя жира легче избавиться

Время, необходимое для нормализации веса, зависит от того, в каких местах в теле отложено много жировой ткани. Проще избавляться от поверхностного жира, который буквально находится под кожей. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Панова.

В интервью радио Sputnik она отметила, что второй слой расположен под мышцами — его сокращать сложнее. Такие отложения характерны для людей, которые хоть и добросовестно, но не регулярно занимаются спортом, а также любят перекусить. Третий — наиболее сложно сгоняемый — висцеральный жир, который расположен в брюшной полости.

"Выраженность этого слоя достаточно тяжело фиксируется, если у вас нет специальных весов или если вы не у врача на обследовании. Например, у мужчины может быть большой живот, но при этом, если его прищипнуть, там может быть всего два сантиметра подкожного жира. Остальное — это и есть внутренний слой жира, который достаточно тяжело уходит", — пояснила Панова.

Она также отметила, что есть два типа ожирения: мужской и женский. Мужской тип — "яблоко": при нём полнеют плечи, грудь и живот. Женский тип — "груша": жир охватывает область талии и бёдер. "Яблокам" худеть легче, но и набор веса происходит быстрее. "Грушам" же при правильном питании легче удерживать результат.