Эксперт назвала диеты, которые помогут влезть в любимое платье к Новому году

К празднованию Нового года хочется выглядеть на все сто, надев любимое платье, однако иногда лишние килограммы омрачают праздник. За неделю вряд ли получится сильно похудеть, так как подобные диеты могут обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, но избавиться от двух-трёх килограммов вполне реально. Об этом Лайфу рассказала нутрициолог Ольга Панова.

Нутрициолог Ольга Панова. Фото предоставлено Лайфу

По словам эксперта, чтобы влезть в любимое платье к празднику, нужно просто не более чем на семь дней ограничить себя в некоторых продуктах.

"Один из самых простых вариантов — яичная диета, так как многие из нас едят яйца на завтрак. Желтки — самая жирная и калорийная составляющая яйца. Их как раз больше двух штук в день не стоит есть. Такая диета строится в основном на белке яйца, курином белке, овощах и йогурте. Возможно похудеть на три килограмма за неделю", — отметила она.

Специалист также рекомендовала молочную диету, в которой есть молоко и кисломолочные продукты. На ней можно скинуть три-четыре килограмма за неделю.

По словам Пановой, есть ещё одна диета, на которой за неделю можно сбросить до пяти килограммов веса. Она называется "Пять ложек". Разрешено есть любую еду, но не более пяти столовых ложек с перерывами в три часа. Такую диету можно повторить только через полгода.

"Когда вы себя ограничиваете в каких-то продуктах, вы можете недополучать нужные вам микронутриенты. И когда вы худеете быстро, вы теряете жировые отложения в поверхностном слое, где так же быстро они и набираются. Поэтому если в Новый год вы настроились плотно есть и много выпивать, то можете набрать потерянное и даже больше", — сказала эксперт.

В заключение она добавила, что лучше всего подходить к диете постепенно. Начать пить достаточно воды, высыпаться, наладить режим питания и прогулок.