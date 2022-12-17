СК возбудил дело после массовой гибели журавлей и животных на Ставрополье
Один из погибших журавлей. Обложка © СУ СК РФ по Ставропольскому краю
Петровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту массовой гибели журавлей и животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"В ноябре текущего года на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа было обнаружено не менее 800 тушек погибших особей птиц "серого журавля", занесённого в Красную книгу Ставропольского края, а также четыре особи зайцев, одна особь куропатки", — говорится в сообщении.
Химико-токсикологическое исследование обнаружило в организмах животных и птицах яд, содержащий фосфорорганические соединения, которые привели к смерти. Следователи установили, что в ноябре из-за несоблюдения технологии применения препарат для борьбы с грызунами был распространён на поверхности почвы. Результат — тяжкие последствия для окружающей среды и ущерб государству.
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлёкшее по неосторожности тяжкие последствия". Они проводят следственные и процессуальные действия для закрепления доказательств.
Как рассказывал Лайф, 3 декабря стало известно, что на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружено около 700 мёртвых тюленей. Трупы животных нашли в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак. Вскоре количество погибших нерп возросло до двух с половиной тысяч. По данным Росприроднадзора, причиной массовой гибели тюленей мог стать выброс газа.