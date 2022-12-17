СК возбудил дело после массовой гибели журавлей и животных на Ставрополье

Петровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту массовой гибели журавлей и животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В ноябре текущего года на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа было обнаружено не менее 800 тушек погибших особей птиц "серого журавля", занесённого в Красную книгу Ставропольского края, а также четыре особи зайцев, одна особь куропатки", — говорится в сообщении.

Химико-токсикологическое исследование обнаружило в организмах животных и птицах яд, содержащий фосфорорганические соединения, которые привели к смерти. Следователи установили, что в ноябре из-за несоблюдения технологии применения препарат для борьбы с грызунами был распространён на поверхности почвы. Результат — тяжкие последствия для окружающей среды и ущерб государству.