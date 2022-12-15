В Приморье спасают истощённого тигрёнка, которого нашли на дороге в ЕАО
В центре реабилитации амурских тигров и других редких животных "Тигр" в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигрёнку. Его нашли на дороге в Еврейской автономной области, пишет РИА "Новости".
В ЕАО обнаружили истощённых тигрят. Видео © Telegram / Подъём
Местные жители нашли двух тигрят, но, когда на место приехали инспекторы, один уже погиб. Второго удалось выследить и поймать.
"Тигрёнок — в крайней степени истощения, видимых травм у него нет, поэтому он пробует восстанавливать силы. Пока с ним всё хорошо. Всё зависит от силы самого тигрёнка, от иммунитета", — сказал агентству гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Он добавил, что найденный тигрёнок — самка, ей около шести месяцев. Она уже начала есть, животному дают пищу с витаминами, которая легко усваивается.
Специалисты предполагают, что мать тигрят — тигрица Лазовка, которую несколько лет назад выпустили в дикую природу "мягким" способом.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Приморье амурский тигр разлёгся у дороги и не испугался людей. На лёжке дикого животного не обнаружили следов крови, хищник также не выглядел истощённым.
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