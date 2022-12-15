В Приморье спасают истощённого тигрёнка, которого нашли на дороге в ЕАО

В центре реабилитации амурских тигров и других редких животных "Тигр" в Приморье спасают жизнь краснокнижному амурскому тигрёнку. Его нашли на дороге в Еврейской автономной области, пишет РИА "Новости".

В ЕАО обнаружили истощённых тигрят. Видео © Telegram / Подъём

Местные жители нашли двух тигрят, но, когда на место приехали инспекторы, один уже погиб. Второго удалось выследить и поймать.

"Тигрёнок — в крайней степени истощения, видимых травм у него нет, поэтому он пробует восстанавливать силы. Пока с ним всё хорошо. Всё зависит от силы самого тигрёнка, от иммунитета", — сказал агентству гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Он добавил, что найденный тигрёнок — самка, ей около шести месяцев. Она уже начала есть, животному дают пищу с витаминами, которая легко усваивается.

Специалисты предполагают, что мать тигрят — тигрица Лазовка, которую несколько лет назад выпустили в дикую природу "мягким" способом.