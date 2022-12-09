Носящийся по улицам тигр напугал жителей села в Хабаровском крае

Большой кот очень быстро бегает по селу и пугает прохожих, а бывает, замедляется и важно расхаживает по улицам. На кадрах видно, что зверь выбежал навстречу человеку, но, словно не обратив внимания, умчался прочь. В целях безопасности местным жителям на время запретили выходить из дома.