Носящийся по улицам тигр напугал жителей села в Хабаровском крае
На улицах села Бичевая в Хабаровском крае заметили амурского тигра
В селе Бичевая Хабаровского края заметили тигра. Видео появилось в сообществе "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте".
Тигр расхаживает по селу Бичевая. Видео © VK / "Типичный Хабаровск"
Большой кот очень быстро бегает по селу и пугает прохожих, а бывает, замедляется и важно расхаживает по улицам. На кадрах видно, что зверь выбежал навстречу человеку, но, словно не обратив внимания, умчался прочь. В целях безопасности местным жителям на время запретили выходить из дома.
Ранее в Приморье амурский тигр разлёгся у дороги и не испугался людей. Необычным поведением полосатого кота по кличке Барсик заинтересовались специалисты.
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VK / "Типичный Хабаровск"